Стартовал период агитации кандидатов в местные Советы депутатов

19 Января 2018 15:00

Сегодня в Беларуси начинается очередной этап местных выборов – агитация. До нее дошли не все претенденты на депутатский мандат. Более 11 % удостоверение кандидата не получили. По-прежнему самый большой конкурс в Минский городской совет. За одно кресло теперь борются более четырех человек. На уровне областных Советов конкурс в среднем около двух претендентов на депутатский мандат. Окончательное число зарегистрированных кандидатов (с учетом сельских Советов) станет известно через несколько дней.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

"Произошло, к сожалению, уменьшение количества потенциальных кандидатов. В целом по этому уровню Советов отказано порядка 11,5%. Особенно много отказов в Минске. Единственное, что меня утешает, что эта цифра еще не окончательная. Думаю, ряд кандидатов оспорят отказы в регистрации, кто-то будет восстановлен вышестоящими комиссиями, судом. Где-то порядка 2% на этом уровне сами отказались".

Все, кто прошел проверку, получили удостоверения кандидатов и теперь могут начинать агитацию: знакомить избирателей со своими программами, выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты. На следующей неделе кандидаты начнут появляться в радиоэфире.