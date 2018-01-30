Спектр визовых услуг расширяет американское посольство в Минске

30 Января 2018 15:02

Так, с 1 февраля впервые за 10 лет белорусы смогут обращаться в диппредставительство за неиммиграционной визой любой категории. Ее стоимость - 160 долларов, срок действия - год. Как сообщил временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, за прошлый год американскую визу получили 7-8 тысяч белорусов. Также дипломат выступил за полную отмену санкций в отношении нашей страны.