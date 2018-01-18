Соглашение о взаимном признании виз с Россией находится в стадии активной разработки

18 Января 2018 15:05

Эта тема уже обсуждалась 11 января на совещании Главы государства по вопросам либерализации визового режима. А сегодня Беларусь направила в Россию обновленный проект о взаимном признании виз. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Дмитрий Мирончик.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "После совещания у Главы государства наши эксперты еще раз посмотрели текст, доработали его, исходя из тех критериев, которые были определены. Один из них - снятие проблем с пересечением белорусско-российской границы для иностранных граждан, естественно, с соблюдением интересов Беларуси и России в области безопасности".

В МИД России отметили, что подписание соглашения о взаимном признании виз - в приоритете для обеих стран. В ближайшее время в Минске пройдет очередная встреча рабочих групп по этому вопросу.