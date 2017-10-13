СНГ не хватает эффективной деятельности

13 Октября 2017 21:05

Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему телеканалу высказал азербайджанский ученый, чьи научные труды лежат в основе ведущих отраслей экономической науки не только в Закавказье. Доктор экономических наук, профессор и академик Зияд Самедзаде в эти дни был в составе официальной делегации Азербайджана. Ученый и политический деятель убежден, что СНГ нуждается в реформе. При этом консенсус в интеграционных объединениях можно найти без ущерба для национальных интересов.

Зияд Самедзаде, доктор экономических наук, профессор, академик, Азербайджан: "СНГ, безусловно, важная структура, но ее нужно обеспечить эффективной деятельностью. Эффективность когда получается? Когда законы принятые, отвечающие национальным интересам, соблюдены. В рамках того же Евразийского экономического союза возникают вопросы таможенного, налогового, протекционистского характера. Нужна единая позиция, единый подход. Надо совершенствовать деятельность органов структуры СНГ, надо совершенствовать взаимодействие и объективно учитывать все законы. Я разделяю точку зрения Александра Григорьевича Лукашенко, что не должно быть закрытых вопросов".

Роль активной позиции интеграционных объединений в мире, белорусская экономическая модель развития и рецепты победы над конкурентами - от экономиста с мировым именем. Эксклюзивное интервью смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".