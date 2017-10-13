Сегодня в Санкт-Петербурге проходит заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

13 Октября 2017 15:04

Сегодня в Санкт-Петербурге в Белом зале Мариинского дворца проходит заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсуждают военно-политическую обстановку в Кавказском регионе, взаимодействие в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также непростую ситуацию у границ государств - участниц ОДКБ. За последние три года в странах Балтии и Польше НАТО в пять раз увеличило свой военный контингент и провело более 80 учений.

В этом году Беларусь председательствует в ОДКБ. И заседание Парламентской ассамблеи – хорошая возможность выступить с новыми инициативами. Белорусская сторона предложила усилить борьбу с киберпреступностью и противодействие гибридным войнам.