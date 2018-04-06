Сегодня в Минске состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ

6 Апреля 2018 07:04

Сегодня в Минске состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Основной вопрос для обсуждения - взаимодействие сторон в области обеспечения безопасности.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Приоритетное внимание министры планируют уделить вопросам безопасности, борьбы с преступностью и противодействия международному терроризму, а также координации деятельности правоохранительных органов государств - участников СНГ".

В повестке - 12 вопросов. Они касаются сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества.