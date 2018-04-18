Сегодня в Минске соберутся главы крупнейших информационных агентств СНГ

19 Апреля 2018 07:06

В Исполкоме Содружества независимых государств пройдет заседание Информсовета. Руководители государственных информагентств планируют обсудить основные критерии в освещении культурных ценностей и традиций народов стран Содружества. Ведь 2018 в СНГ объявлен Годом культуры.

Перед началом заседания лидеры информагентств России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана ознакомятся с работой крупнейшего информационного агентства нашей страны - БелТа. К слову, этот год юбилейный для Белорусского телеграфного. Ему 100! Менялись названия, времена, но суть у агентства всегда была одна - оперативность и достоверность. А фотохроника БелТА стала исторической документальной летописью Беларуси. Белорусское телеграфное агентство сегодня - это часть мировой информационной медиасистемы.