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Сегодня в Минске проходят встречи тематических подгрупп по Донбассу
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18 Октября 2017 15:02

Сегодня в Минске проходят встречи тематических подгрупп по Донбассу

Приоритетами переговоров традиционно станут выполнение школьного перемирия и обмен пленными. Кроме того, обсудят открытие приграничного пункта пропуска "Золотое" в Луганской области и ремонт моста в Станице Луганской. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, трехсторонняя контактная группа будет прилагать все усилия для обеспечения режима бессрочного прекращения огня.

  

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