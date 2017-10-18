Сегодня в Минске проходят встречи тематических подгрупп по Донбассу

18 Октября 2017 15:02

Приоритетами переговоров традиционно станут выполнение школьного перемирия и обмен пленными. Кроме того, обсудят открытие приграничного пункта пропуска "Золотое" в Луганской области и ремонт моста в Станице Луганской. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, трехсторонняя контактная группа будет прилагать все усилия для обеспечения режима бессрочного прекращения огня.