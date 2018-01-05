Сегодня в Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты на местных выборах

8 Января 2018 07:10

По стране сформировано более 5 тысяч 800 участковых комиссий, куда входят около 64 тысяч человек. Почти половина из них - представители общественных объединений. Напомним, до выборов остается чуть больше месяца. А завтра стартует регистрация кандидатов. И ровно за месяц до основной даты - 18 января - начнется самый активный этап избирательной кампании - агитация. Выбирать депутатов местных Советов белорусы будут 18 февраля.