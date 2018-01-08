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В Беларуси начинается регистрация кандидатов в депутаты на выборах в местные Советы
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9 Января 2018 07:03

В Беларуси начинается регистрация кандидатов в депутаты на выборах в местные Советы

Избиркомы накануне завершили прием документов. Удостоверения выдаются кандидатам в течение двух дней. К примеру, в Минске на один мандат претендует от 5 до 7 человек. Завершится регистрация 18 января, после чего начнется агитация. Она продлится до 17 февраля включительно. Выборы пройдут 18 февраля.

  

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