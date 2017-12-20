Правительство отвечает на вопросы депутатов

20 Декабря 2017 12:00

На вопросы депутатов отвечает правительство нашей страны. К концу года Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти.

В Овальном зале работает наш корреспондент Ольга Анищенко.

Сегодня в Овальном зале правительство представлено вице-премьером Семашко. А значит, в фокусе депутатов - тяжелые секторы экономики: промышленность, в том числе топливная, энергетика. Все, за что отвечает вице-премьер в Кабинете министров. Разговор о перспективах этих рынков: как правительство видит развитие наших промышленных гигантов, как будет снижать зависимость от внешних рынков - первым делом от России - в энергетике и какую роль в этом будет играть проект БелАЭС.

Надо сказать, что на этом депутаты не расходятся. Сегодня еще и последняя в этом году сессия, финальное голосование. И депутаты уйдут на каникулы. Итог парламентской осени подведет глава Палаты представителей Владимир Андрейченко. Как обновились законы и каких новаций ждать уже в будущем году.