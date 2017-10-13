Санкт-Петербург принимает делегации парламентариев пяти континентов

14 Октября 2017 12:04

Важным политическим местом стал Таврический дворец. Церемония открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза пройдет вечером.

О подготовке к международному форуму в городе на Неве - репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской. Межпарламентский союз был основан в 1889 году и сегодня объединяет парламентариев из 173 стран мира. Основные задачи – это развитие парламентаризма, соблюдение прав человека и, конечно, сохранение мира и международной безопасности. Сегодня Межпарламентский союз – одна из старейших и наиболее авторитетных парламентских организаций в мире.

137-я ассамблея обещает стать самой масштабной в истории Межпарламентского союза. В Санкт-Петербург прибыли 100 председателей зарубежных парламентов и делегации из 150 стран мира. Общее количество зарегистрированных участников – около 2500 человек. Россия разрешила беспрепятственный въезд даже тем, кто из-за западных санкций находится в списках невъездных в страну. Программа и темы обсуждения обширные. Это вопросы демократии и прав человека, финансы и торговля, борьба с терроризмом и международная безопасность. Также состоится форум женщин-парламентариев и форум молодых парламентариев.

Белорусскую парламентскую делегацию возглавляет Председатель Совета Республики. Накануне Михаил Мясникович принял участие в межпарламентской ассамблее СНГ. По словам спикера, работа организации должна стать более конкретной и инициативной.

Также на ассамблее будет избран на трехлетний срок новый председатель Межпарламентского союза. На эту должность есть два претендента – кандидаты из Мексики и Уругвая. Но ситуация до сих пор непредсказуемая, поскольку выдвинуть кандидата можно вплоть до дня голосования, а оно состоится в последний день ассамблеи.