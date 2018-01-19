Самое активное участие "Белая Русь" принимает и в избирательных кампаниях

19 Января 2018 21:05

Кстати, среди 23 тысяч выдвиженцев на местных выборах этого года около половины – это представители объединения. Сегодня же по всей стране начинается очередной этап местных выборов – агитация. Не все претенденты на депутатский мандат дошли до этого этапа электоральной гонки. Более 11 % удостоверение кандидата не получили - это данные по Минску и областным советам. Окончательная цифра станет известна через несколько дней. Вероника Бута продолжит.

Накануне завершилась регистрация кандидатов. Все, кто прошел проверку, получили удостоверения кандидатов и теперь могут начинать агитацию: делиться с избирателями своими программами, выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты. Если в регистрации было отказано, это решение можно обжаловать в течение трех дней. Поэтому пока в Центризбиркоме данные по количеству кандидатов лишь предварительные.

На Брестчине к очередному этапу предвыборной гонки добрались не все. Шанс получили чуть более 3200 человек. Им вручили сегодня специальные удостоверения кандидата в депутаты. В областной Совет на одно кресло сегодня претендуют 2,5 человека. Правда, к примеру, в 7 округах выборы будут безальтернативными.

Меньше кандидатов в депутаты стало по всей стране. 11,5 % удостоверение кандидата не получили - это данные по Минску и областным советам. Отказали им по разным причинам: одним из-за ошибок в поданных документах, а кто-то передумал сам.

Высокий градус политической активности в столице. Здесь зарегистрировано чуть менее 250 кандидатов: почти 100 человек из гонки выбыли. Но в Минский городской совет по-прежнему самый большой конкурс: на одно депутатское кресло борются более 4 человек. Здесь и развернется настоящая битва за каждый голос избирателей.

Почти треть претендентов на мандат в Минске - это женщины. В основном среди кандидатов люди работающие, хотя есть и пенсионеры. Почти в два раза в нынешней кампании выросло количество молодежи. Предварительно продолжат гонку около 130 представителей политических партий.

Многие из кандидатов уже приступили к агитации. Первые пикеты появились сегодня на крупных площадках и около торговых центров - т.е. у кандидатов есть все возможности заявить о себе как нельзя громко и масштабно. С учетом погоды в Минске, к слову, разрешили проводить пикеты даже в подземных переходах. Решение принимают местные исполкомы.

Начиная с понедельника, кандидаты в депутаты смогут выступить по местному радио. Это бесплатные минимум 3 минуты. За деньги их избирательные программы могут появиться и на страницах местных газет.

Основной день голосования - 18 февраля. Досрочно опустить бюллетень можно будет с 13-го. Именно с этого дня в мониторинге местных выборов смогут участвовать иностранные дипломаты. Закон, правда, не предусматривает обязательного приглашения зарубежных наблюдателей на местные выборы, но о своем желании участвовать в мониторинге избирательной кампании они уже начали заявлять. Препятствовать их работе не будут.