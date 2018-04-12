Саммит ШОС запланирован на июнь

12 Апреля 2018 08:01

Китай готовится к предстоящему саммиту глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Он запланирован на июнь. К шести странам-участницам год назад присоединились Индия и Пакистан. У Беларуси в объединении статус наблюдателя. В преддверии саммита для журналистов из 5 стран организовали первую международную программу обмена.

Что касается взаимодействия Беларуси и Китая в торгово-экономической сфере, то предпочтения по белорусским товарам меняются. Если раньше это были калийные удобрения и нефтехимия, то сейчас это то, что все чаще появляется на столах и в домах жителей Китая. В апреле в Шанхае запланирован форум по деревообработке. А скоро диппредставительство нашей страны получит еще больше возможностей - в Гуанчжоу откроется генконсульство.