При наличии политической воли стороны конфликта в Украине могут прийти к согласию

18 Января 2018 21:03

Такое мнение высказал сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по завершении первого в этом году заседания трехсторонней контактной группы.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе "С последней встречи контактной группы прошел почти месяц, но работа в этот период не прекращалась. 27 декабря состоялся обмен удерживаемыми. Этот обмен после 15-месячного перерыва ясно показал, что при наличии политической воли стороны могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам".