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При наличии политической воли стороны конфликта в Украине могут прийти к согласию
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18 Января 2018 21:03

При наличии политической воли стороны конфликта в Украине могут прийти к согласию

Такое мнение высказал сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по завершении первого в этом году заседания трехсторонней контактной группы.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе "С последней встречи контактной группы прошел почти месяц, но работа в этот период не прекращалась. 27 декабря состоялся обмен удерживаемыми. Этот обмен после 15-месячного перерыва ясно показал, что при наличии политической воли стороны могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам".  

  

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