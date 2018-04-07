Стратегический баланс на континенте был главной темой переговоров в рамках Содружества Независимых Государств

6 Апреля 2018 21:06

Беларусь выступает и за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе и готова на политическом и экспертном уровне содействовать их принятию. Это заявил сегодня Президент Беларуси на встрече с министрами иностранных дел СНГ. Первым практическим шагом станет запланированная на май в Минске экспертная конференция "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Также до конца года в Беларуси пройдут антитеррористическая конференция ОБСЕ и заседание Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эти форматы диалога полностью укладываются в масштабную мирную инициативу белорусского лидера под условным названием "Хельсинки-2". Как известно, первый Хельсинский процесс позволил Европе и миру относительно быстро и безболезненно выйти из холодной войны в конце прошлого века. Аналогичного результата от политиков ждут и сегодня. Официальный Минск готов стать площадкой и участником новой "разрядки". Какие еще инициативы для региональной политики и в формате Содружества предложил сегодня Белорусский лидер на встрече с министрами иностранных дел? И как на них реагируют европейские и американские эксперты?

Репортаж Андрея Кривошеева.

Расхожая фраза — "нет пророков в своем Отечестве". По сути, справедливо, но во внешней белорусской политике часто не срабатывает. Многое из решений современных конфликтов официальным Минском пророчески продумано и предложено Евроатлантике задолго до нынешних катаклизмов.

Например, 5 лет назад председатель Содружества Беларусь проводит региональную конференцию о предотвращении распространения оружия массового поражения. 2013 год. Еще нет ни "британского дела Скрипаля", ни подозрений о химических атаках в Сирии. Предвидение? Да. Сегодня на этот белорусский "кейс" опираются все стороны конфликта.

Или еще: 3 года назад Президент озвучивает инициативу "Хельсинки 2". И предлагает Беларусь стартовой площадкой. Тогда многие это встречают скептически. Но наступил 2018-й, и именно Минск принимает сразу 4 конференции по безопасности: от чисто европейского "мюнхенского формата" до уровня ОБСЕ и глобального - Объединенных Наций.

Кто после этого засомневается в белорусском мастерстве предвидения?

Только предвидеть сегодня мало. Оттого — насыщенная практикой повестка белорусской дипломатии. Во всех форматах. От родного региона (Союзное Государство, Евразийский квинтет или СНГ) до глобальных платформ — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Объединенных Наций.

До нынешнего хаоса евроатлантическую политику сравнивали с оркестром. Правда, в нем сильные инструменты чаще забивали голоса малых народов. Но в нынешней какофонии конфликта всех со всеми вспомнили и о ровном звуке малой белорусской флейты. О наших инициативах. Тем более звучат они сегодня под грохот тектонического разлома евразийских и мировых политических плит. О том, насколько это опасно, белорусский лидер говорит с министрами иностранных дел СНГ.

Впервые полноценно прислушались к Минску во Дворце Независимости в "нормандском формате" по Украине. Затем было парламентское измерение ОБСЕ и снова в белорусской столице. Именно тогда отчетливо проступили контуры "Хельсинки 2". Президентской инициативы, в рамках которой мировые центры силы смогли бы договориться по ключевому — безопасности и сотрудничеству.

Только так на экспертном и политическом уровнях можно снять две главные проблемы современности - страх и недоверие, уверен блестящий канадский политолог, профессор Карлтонского университета Петер Дуткевич. Иначе страх сам станет политикой — от прежде тихого британского Солсбери до сирийских руин и дальше.

Петер Дуткевич, профессор политологии, директор центра государственного управления и публичного контроля Карлтонского университета (Канада): "

"Страх уже перестал быть элементом политики. Он становится политикой. Страх или ужас подменяет политику. Во-первых, надо делать то, что называется confidence building, причем в региональном и мировом масштабе. Надо создавать доверие друг к другу. С помощью чего? С помощью норм и международных организаций".

Канадский профессор как в воду смотрел. До конца года в Минске пройдет конференция ОБСЕ именно по антитеррору. Но не только. На встрече с министрами иностранных дел Содружества Президент анонсирует еще три ключевых форума. И ближайший уже через месяц как раз на экспертном уровне. Т.е. там, где боятся сделать шаг политики Евроатлантики, его должны просчитать и предложить аналитические центры.

Есть ли шанс у экспертов остудить горячие головы политиков в Евроатлантике, чтобы континент не околел в новой холодной войне? Спрашиваем у немецкого аналитика Питера Шульца. По мнению профессора, шанс есть. Ведь как бы не накачивали общественное мнение недоверием, реально воевать никто не готов. Особенно на фоне того, как меняется политический ландшафт в Евросоюзе. В той же Германии — от социал-демократов симпатии качнулись к левым и "Альтернативе".

Питер Шульц, доктор политических наук, профессор факультета политологии Геттингенского университета (Германия):

"Россия и шире Восток Европы не враги, а неотъемлемая часть системы общей европейской безопасности. Поэтому мы просто обязаны пересмотреть и реально перезапустить наши отношения. Безусловно, мы должны решить этот затянувшийся кровавый конфликт на востоке Украины, трагедию Донбасса, проблему Крыма — никто по-настоящему не желает войны с Россией за это пространство. А если так, следует помнить, что милитаристская риторика ведет к войне. Жаль только, что все эти прагматичные доводы прежде не воспринимались правящим классом, политическим истеблишментом, в частности, социал-демократами и Христианско-демократическим союзом. Зато об этом четко заявила "Альтернатива для Германии" и либералы. Еще и поэтому я считаю, что эти партии надолго закрепятся как третья сила в немецкой политике. Они готовы к диалогу".

Диалог ведут только с сильными и внятными политиками и странами. Отсюда позиция Президента Беларуси по развитию силовых ведомств и проектов Содружества. Александр Лукашенко выделяет 4 главных вектора: воздушно-космическая оборона, трансграничная преступность, антитеррор и борьба с финансированием экстремизма.

Более тесное сотрудничество дипломатов Содружества, к которому призывает белорусский лидер, уже оформляется в рамках новой стратегии СНГ. Причем не на год-два, как обычно, а на более весомую перспективу. Об этом Исполнительный секретарь Сергей Лебедев.

Согласованная и внятная внешняя политика не отменяет роль личности в укреплении Содружества и межгосударственных связей. По мнению официального Минска, которое поддержали министры, такой личностью является председатель Исполкома Сергей Николаевич Лебедев. Отсюда и теплые слова Президента в его адрес и орден Почета как оценка реального вклада в реальную интеграцию.

Китайская мудрость гласит: дом, разделенный изнутри, не устоит. Отсюда высокая оценка миссии наблюдателей за выборами от Содружества — не дают монополизировать столь важное дело, как наблюдение за плебисцитами. И высокая оценка недавнего выбора российского народа.

Внутренняя политическая стабильность большинства стран Содружества — залог оптимизма для всего евразийского пространства. Подкрепленная ростом совместной экономики и безбарьерной среды для инвестиций, торговли и проектов развития оно и вовсе становится непотопляемым. Это неизменная позиция Беларуси в рамках интеграции любого формата.

С этим согласны и "пророки из чужих отечеств", позиции которых мы покажем в "Главном эфире". Первый гость — Петер Дуткевич. Уже в ближайшее воскресенье профессор оценит масштабы страха в глобальной политике и настроит на оптимизм.

Петер Дуткевич, профессор политологии, директор центра государственного управления и публичного контроля Карлтонского университета (Канада): "Я думаю, что мы должны быть гораздо более оптимистичны, чем мы есть. Потому что если мы не будем, мы входим в рельсы этого страха, который нам говорит: все, нужна только простынь и двигаться в сторону кладбища. Я думаю, что наоборот надо на этой простыни написать большими буквами: "Надо сотрудничать. Надо создавать новые организации и нормы". И говорить о том, что нам надо делать, учитывая равенство сторон, которые входят в переговорный процесс".

В формате Содружества уважительное равенство есть, а значит и результат, в том числе сегодняшнего Совета министров иностранных дел, ляжет в копилку политики и экономики общего дома Евразии.