Политика
17 Января 2018 13:02
Правовые условия в договоре о создании Союзного государства требуют обновлений
Такое мнение главы Совета Республики Михаила Мясниковича прозвучало несколько минут назад. Парламентарии готовятся к проведению пятого Форума регионов Беларуси и России. В сентябре он пройдет в Могилеве. Нужно гармонизировать законодательство двух стран, особенно касательно экономических отношений.
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