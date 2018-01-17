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Правовые условия в договоре о создании Союзного государства требуют обновлений
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17 Января 2018 13:02

Правовые условия в договоре о создании Союзного государства требуют обновлений

Такое мнение главы Совета Республики Михаила Мясниковича прозвучало несколько минут назад. Парламентарии готовятся к проведению пятого Форума регионов Беларуси и России. В сентябре он пройдет в Могилеве. Нужно гармонизировать законодательство двух стран, особенно касательно экономических отношений.
  

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