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Посольство США в Минске расширяет визовые услуги
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9 Января 2018 12:02

Посольство США в Минске расширяет визовые услуги

С этого дня белорусы могут подавать заявки на получение студенческих, рабочих, журналистских, транзитных виз, а также для участия в программах обмена. На туристические и деловые визы по-прежнему могут претендовать лишь граждане старше пятидесяти лет. Более молодым белорусам придется обращаться в американские дипмиссии в соседних странах.

  

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