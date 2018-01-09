Посольство США в Минске расширяет визовые услуги

9 Января 2018 12:02

С этого дня белорусы могут подавать заявки на получение студенческих, рабочих, журналистских, транзитных виз, а также для участия в программах обмена. На туристические и деловые визы по-прежнему могут претендовать лишь граждане старше пятидесяти лет. Более молодым белорусам придется обращаться в американские дипмиссии в соседних странах.