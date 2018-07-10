Поправки белорусских депутатов включены в резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ

10 Июля 2018

В Берлине в рамках ежегодной сессии прошло заседание общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, экономике, науке и правам человека. Также состоялись встречи с делегациями России, Азербайджана, Швейцарии, Узбекистана и других стран ОБСЕ. Стороны обсудили актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия. Сессия завершится завтра выборами председателя ПА ОБСЕ, а также принятием Берлинской декларации.

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