Подгруппы по Донбассу сегодня попытаются договориться о летнем перемирии по всей линии разграничения

В Минске примерно час назад приступили к работе тематические подгруппы по Донбассу. Сегодня они попытаются договориться о летнем перемирии по всей линии разграничения. Положительный опыт в этом направлении есть. Выполнение блока вопросов, связанных с безопасностью, минских соглашений - безоговорочный путь для установления полноценного и всеобъемлющего мира в Донбассе, отмечает украинская сторона.