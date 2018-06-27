Подгруппы по Донбассу сегодня попытаются договориться о летнем перемирии по всей линии разграничения

27 Июня 2018

В Минске примерно час назад приступили к работе тематические подгруппы по Донбассу. Сегодня они попытаются договориться о летнем перемирии по всей линии разграничения. Положительный опыт в этом направлении есть. Выполнение блока вопросов, связанных с безопасностью, минских соглашений - безоговорочный путь для установления полноценного и всеобъемлющего мира в Донбассе, отмечает украинская сторона.

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