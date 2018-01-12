Почти 23 тысячи человек заявили о желании вступить в борьбу за депутатский мандат

12 Января 2018 15:00

Кто именно продолжит предвыборную гонку, станет известно 18 января. Избиркомы по всей стране проверяют документы выдвиженцев. Под пристальным контролем в первую очередь их декларации о доходах и подписные листы. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала глава ЦИК. Среди претендентов - более 650 пенсионеров, около 200 временно неработающих. Также выдвигались директора кинотеатров, крупных белорусских предприятий и даже экс-кандидат на последних президентских выборах. По словам Лидии Ермошиной, высоким конкурс будет в Минске - более шести человек на место.

Однако в некоторых регионах страны ситуация противоположная. Много округов безальтернативных. К примеру, на Гродненщине таких половина. Пассивны в нынешней предвыборной гонке также жители Витебской и Брестской областей.

О том, кто и зачем идет на выборы, будут ли жизнеспособны местные выборы без участия в них трудовых коллективов, и какая предвыборная гонка может начаться уже в следующем году. Подробности в воскресенье - в "Главном эфире".