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Перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря
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20 Декабря 2017 19:00

Перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря

О перемирии в Донбассе с полуночи 23 декабря договорились участники контактной группы по ситуации в Украине. Стороны подтверждают стремление произвести обмен пленными до рождественских и новогодних праздников. Они выражают и общую приверженность полному выполнению минских соглашений. На заседании также подчеркнули необходимость издания или возобновления приказов, которые включают дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.

  

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