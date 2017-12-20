Политика
20 Декабря 2017 19:00
Перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря
О перемирии в Донбассе с полуночи 23 декабря договорились участники контактной группы по ситуации в Украине. Стороны подтверждают стремление произвести обмен пленными до рождественских и новогодних праздников. Они выражают и общую приверженность полному выполнению минских соглашений. На заседании также подчеркнули необходимость издания или возобновления приказов, которые включают дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.
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