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Политика
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18 Октября 2017 12:05

Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины начались в Минске

Рабочие группы уже собрались. Сегодня пройдет очередное заседание контактной группы по Донбассу. Стороны обсудят традиционно главные вопросы - выполнение минских договоренностей в сфере безопасности, подготовку к обмену пленными, восстановление инфраструктуры региона и политическое урегулирование. На предыдущем заседании украинская сторона предложила подгруппам работать интенсивнее.
  

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