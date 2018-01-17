17 Января 2018 15:00

Правовые условия в договоре о создании Союзного государства требуют обновлений. Таково мнение председателя Совета Республики Михаила Мясниковича. Сегодня парламентарии начали готовиться к проведению пятого Форума регионов Беларуси и России. В сентябре планируется провести серию мероприятий в Могилеве, Горках и Шклове. В рамках форума будет обсуждаться гармонизация законодательства двух стран особенно касательно экономических отношений. Ожидается, что по итогам форума будет подписано контрактов не менее чем на 400 миллионов долларов.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Вопросы парламентского измерения, вопросы, связанные с гармонизацией, унификацией наших законодательств, вопросы масштабного вовлечения в эти процессы регионов и особенно то, что касается молодежи, потому что для нее все это делается. Им жить и работать уже в новых экономических правовых условиях. И, безусловно, надо иметь соответствующие контракты, экономическую выгоду, которая позволит укреплять экономику наших предприятий и регионов".

На полях форума пройдет и Совет делового сотрудничества при участии топ-менеджеров ключевых предприятий Беларуси и России.