Национальным брендом должны стать не только победы на полях спортивных, но и позитивная динамика в бизнесе, а это комфортные и предсказуемые условия. Это ориентир для разработки и принятия новых нормативно-правовых актов на ближайшее время. Сегодня парламент завершил работу весенней сессии. Но уже планирует работу до осени. Под занавес законодатели приняли поправки в Уголовный и Трудовой кодексы и проголосовали за новый механизм госзакупок.

Также сегодня собрались и на совместное заседание. На вопросы парламента ответило правительство. Подробнее Светлана Лукьянюк.

Сегодня от правительства ответ перед депутатами и сенаторами держал вице-премьер Василий Жарко. Он курирует социальную сферу, поэтому в зале обсуждались образование, здравоохранение, спорт и культура. Что касается медицины, то здесь в первую очередь кадры. Как заверил вице-премьер, поликлиники и больницы укомплектованы на 97 %. Заявки по этому году будут удовлетворены. В этом году достроят и откроют больницы в Орше, Миорах и Гомельскую детскую областную.

Если говорить об экспорте медуслуг, то за первый квартал заработали 15 миллионов долларов. Продаем за рубеж и лекарства. Чуть более половины от выпуска. Журналисты же спросили у вице-премьера о системе госзакупок медоборудования после громких коррупционных дел в этой сфере.

Вице-премьер пообещал, до конца года пенсии еще пересчитают. Но на сколько не говорят. Все зависит от результативности работы экономики и роста средней зарплаты. Сам же рынок труда ожидают новации. Депутаты сегодня проголосовали за поправки в Трудовой кодекс относительно работы по удаленке. Это и продолжительность рабочего времени, и отпуск.

Поддержали сегодня депутаты и предложения об отцовском отпуске на 14 дней после рождения ребенка и возможность выхода из декрета для мамы раньше чем через 3 года. При этом, как заверил вице-премьер, вопрос шаговой доступности детских садов решиться до 2020 года.

Под занавес сессии депутаты сегодня в первом чтении поддержали и поправки о смягчении уголовной ответственности по экономическим преступлениям и касательно наркотиков. Увеличены размеры ущерба - крупный в 4 раза больше тысячи базовых и особо крупный вдвое - две тысячи. Отменена и общая конфискация, только на сумму, которая признана незаконно заработанной.

9 проектов законов сегодня в завершение весенней сессии рассмотрели и приняли сенаторы. Среди них по госзакупкам. Это шаг к развитию добросовестной конкуренции, повышению прозрачности процесса и эффективности расходования денег из госказны. Создается государственная информационная автоматизированная система по управлению всем процессом.

В ближайшие три месяца до открытия осенней сессии (это 2 октября) депутаты и сенаторы займутся подготовкой новых проектов законов. Главный из них - проект бюджета на 2019 год. Как заверяет Минфин, его планируют с профицитом, это значит, зарабатывать будем больше, чем тратить из госказны. Доходы от работы реального сектора, цена на нефть и нефтепродукты пойдут и на погашение госдолга. Пока о размере профицита говорить рано, нужно просчитать все расходы и доходы. Этим займутся и парламентарии. Они принимают участие в работе группы, которая и занимается разработкой проекта бюджета на следующий год.