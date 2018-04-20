Парламент приступил к рассмотрению изменений в Закон о СМИ

19 Апреля 2018 21:14

Белорусский парламент сегодня приступил к рассмотрению главного документа для всех журналистов - Закона о СМИ. Сегодня он прошел первое чтение. Предложения касаются главным образом будущей работы интернет-ресурсов. А также комментаторов, которые оставляют свои замечания в глобальной Сети. Теперь всем, кто информирует через Интернет, предложена добровольная регистрация. Таким образом журналист получит равный статус с другими СМИ и тем самым будет нести ответственность за достоверность данных. Какие еще новации предлагают узаконить депутаты? О единых для всех нюансах работы - Ольга Анищенко.

Среди десятка законопроектов, которые сегодня защищали в Овальном зале, интерес прессы закономерно поддержал Мининформ. Разработчик резонансного Закона о СМИ предложил единые правила игры для всех, кто находится по ту сторону камеры, микрофона или монитора. Информация взамен на ответственность! Теперь подход будет общим и для тех, кто делает новости (будь то газета, телеканал или интернет-ресурс), и даже для тех, кто не прочь поделиться своим мнением на сетевых форумах.

Впервые правила пишут для тех, кто информирует через глобальную Сеть. Интернет-ресурсы де-факто давно в статусе СМИ, но в случае форс-мажора ответить за явную "утку" почти невозможно. Но вскоре всем авторам слова печатного и экранного, и сетевого предложат работать в едином правовом поле. И это ключевая позиция разработчиков.

Единое для всех правовое поле - фактически ответственность за достоверность данных. Чтобы сайты не наполнялись слухами и фейками. Ведь Байнет помнит не только небылицы, вызывающие улыбку, но и трагичную дезинформацию, когда каждое колкое, но пустое слово отзывалось болью - без преувеличения - у каждого читателя.

Андрей Кривошеев, секретарь Белорусского союза журналистов, политический обозреватель Белтелерадиокомпании: "Самый яркий пример - это те фейки, которые связаны с терактом в Минском метро, когда в Интернете появился вал новостей. При этом большинство новостей исходили из нескольких источников. О том, что трагедии произошли сразу в нескольких уголках города Минска. И имеется множество жертв. К сожалению, это беда современного информационного общества. Общеизвестно, что фейки распространяются, и их скорость распространения примерно в 6 раз выше. Это статистика".

Всем сетевым СМИ предложено пройти регистрацию в Мининформе. С одной оговоркой: на добровольных началах! Тем, кто решится, обещают поднять статус журналистов до профессионалов масс-медиа. А что, если нет? И в чем портал без регистрации ущемит интересы своих сотрудников? Депутаты подробностей не сообщают. Мол, предложений и замечаний не счесть. Ко второму чтению ясности будет больше.

Преимущества зарегистрированных Мининформ объясняет с высокой трибуны. Если сетевое издание нарушило закон, доступ к нему ограничат не сразу. Предупредят дважды или даже больше. Если регистрации нет - лишь единожды. Депутаты уточняют: почему бы не вернуть судебное решение? Ведь закон не требует постановления суда, чтобы заблокировать сайт-нарушитель. Министр заявляет: дело во времени. Упрощение придаст блокировке совсем другие скорости.

Впрочем, закон не только для пишущих журналистов. Но и для активных комментаторов. Интернет-ресурсы обязуют идентифицировать каждого, кто оставляет свои отзывы на форумах или соцсетях. Как защита для владельцев изданий от клеветы или нарушений закона. Готово ли решение - сегодня также спросят депутаты.

Впрочем, это лишь одно из возможных решений. Предложений доработать закон немало. А это значит, что быстрого принятия документа ожидать не стоит, не скрывают депутаты. Ведь пока поправки не дают простых ответов на все вопросы. К примеру, как довести долю национального контента на телеэкранах до 30% и при этом не нарушить финансовый баланс редакций, особенно в регионах? Или - если сайт попал в черный список, как обжаловать решение? Депутаты призывают не торопиться. Все замечания тщательно взвесят, чтобы к концу года получить работающий закон для всех участников медиапространства.