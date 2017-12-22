Осенняя сессия белорусского парламента сегодня завершила свою работу

20 Декабря 2017 21:00

Под занавес сенаторы голосовали за бюджет на следующий год и вместе с депутатами задавали вопросы правительству. В конце каждого месяца представители Совмина держат ответ в Овальном зале. Сегодня обсуждали топливно-энергетический комплекс, промышленность, обновление и строительство новых производств, а также активное внедрение инноваций. Подробности в репортаже Светланы Лукьянюк.

Еще до начала заседание депутаты обсуждают в кулуарах вопросы к вице-премьеру. Экономика к концу года набрала обороты. Но нерешенные проблемы остаются.

Полтора часа на трибуне Овального зала. Половина времени на основной доклад. Половина - ответы на вопросы депутатов и сенаторов. Развернуто и порой эмоционально вице-премьер Семашко говорил сегодня здесь о спросе на электробусы, ценах на белорусские Geely и модернизации нашей нефтянки.

Объемы до 12 миллионов тон в год и глубину переработки до 90 % Семашко называет высшим пилотажем. Мозырьский нефтеперарабатывающий на такие мощности выйдет к середине 2019, "Нафтан" - через год в 20-м. Вице-премьер говорит, жаль, не сейчас, прибыль была бы куда ощутимее.

Уже со следующего года Беларусь не будет покупать электроэнергию у России, а будет обходиться собственной. Открытыми остаются вопросы только по газу. Точнее, по цене через 3-7 лет. И выйдем ли на единый рынок к 2025? Позиция Беларуси — стоимость газа для нас на уровне Смоленской области. Сейчас она вдвое выше. Отсюда и неравная конкуренция производителей.

На промышленность у Беларуси большие планы. В этом году по отрасли плюс 6 %. В следующем - вклад в копилку ждут и от "БелДжи". 25 тысяч авто в год. Через три года уже 60. Но депутатов волнуют цены. По карману ли они белорусам?

Такое распоряжение Президента уже подготовлено и будет подписано в этом году. Но для народного авто, отмечают депутаты, все же дороговат паркетник - от 17 с половиной тысяч долларов. Выпустит ли "БелДжи" что-нибудь подешевле, журналисты спросили у вице-премьера.

Транспорт будущего - так говорит вице-премьер об электробусах. Сейчас по Минску колесят 20 машин. В следующем году добавят еще 60. Есть заказы из России и дальнего зарубежья. От нашей Академии наук ждут разработок в следующем году по электроконденсаторам. Сердцу - авто на зарядке. Выживать и конкурировать в будущем только интеллектом, говорит вице-премьер.

Депутаты такие подходы поддерживают, но больше спрашивают о проблемах дня сегодняшнего и, конечно, путях решении их.

Сегодня правительство готово поддержать рублем наших флагманов - МАЗ и БМЗ. Речь идет о реструктуризации долгов. Но с обязательным погашением взятых ранее банковских кредитов. Сегодня эти темы звучали под занавес осенней сессии. За три месяца депутаты приняли 60 проектов законов.

А Совет Республики перед закрытием сегодня голосовал за доходы и расходы госказны и внебюджетный Фонд соцзащиты, откуда платят пенсии и пособия. В следующем году большая работа предстоит над корректировкой Налогового кодекса.