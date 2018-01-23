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Около 400 претендентов на депутатское кресло выбыли из электоральной гонки
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23 Января 2018 17:03

Около 400 претендентов на депутатское кресло выбыли из электоральной гонки

Большинство сельских округов будут безальтернативными. А два - в Новогрудке - и вовсе остались без кандидатов.

О ходе избирательной кампании - 2018 нам рассказала глава Центризбиркома.

Всего в качестве кандидатов в депутаты зарегистрировали более 22 тысяч человек. В нынешней предвыборной кампании впервые участвуют люди с ограниченными возможностями.

  

Теги: Выборы 2018

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