Около 400 претендентов на депутатское кресло выбыли из электоральной гонки

23 Января 2018 17:03

Большинство сельских округов будут безальтернативными. А два - в Новогрудке - и вовсе остались без кандидатов.

О ходе избирательной кампании - 2018 нам рассказала глава Центризбиркома.

Всего в качестве кандидатов в депутаты зарегистрировали более 22 тысяч человек. В нынешней предвыборной кампании впервые участвуют люди с ограниченными возможностями.