Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится сегодня в Минске

Очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится сегодня в Минске. На повестке - обсуждение дополнительных мер для контроля перемирия на время сбора урожая. Напомним, о хлебном перемирии стороны договорились 27 июня. Режим прекращения огня в регионе вступил в силу 1 июля. Он предусматривает отказ от наступательных действий и разведывательных операций, а также неприменение огня, включая ответный огонь.