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Очередная встреча трехсторонней контактной группы прошла в Минске
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18 Апреля 2018 21:10

Очередная встреча трехсторонней контактной группы прошла в Минске

Очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошла в Минске

Актуальной темой остается обеспечение безопасности и улучшение работы пунктов пропуска. Об этом журналистам сообщил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик. ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила приверженность прекращению огня по случаю пасхальных праздников.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 4 мая.

  

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