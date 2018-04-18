Очередная встреча трехсторонней контактной группы прошла в Минске

18 Апреля 2018 21:10

Очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошла в Минске

Актуальной темой остается обеспечение безопасности и улучшение работы пунктов пропуска. Об этом журналистам сообщил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик. ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила приверженность прекращению огня по случаю пасхальных праздников.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 4 мая.