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Нынешняя избирательная кампания проходит активно
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19 Декабря 2017 15:03

Нынешняя избирательная кампания проходит активно

Нынешняя избирательная кампания проходит более активно, чем предыдущие местные выборы. Только в Могилевской области уже подано более четырех тысяч заявлений на регистрацию от инициативных групп предполагаемых кандидатов. Что почти на 600 больше, чем в 2014 году. По мнению главы Центризбиркома, это позволяет говорить о проведении предстоящего голосования на альтернативной основе.

Возросло также количество в избирательных комиссиях представителей политических партий и общественных объединений, среди них от Белой Руси и Федерации профсоюзов. В два раза - от оппозиции.

  

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