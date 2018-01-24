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Политика
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На выборах в местные Советы депутатов в Минской области будут работать более 2 тысячи волонтеров
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24 Января 2018 15:22

На выборах в местные Советы депутатов в Минской области будут работать более 2 тысячи волонтеров

Сегодня для представителей районных добровольных отрядов прошел учебный семинар. Его участники не только обсудили вопросы работы волонтеров на избирательных участках, но и на практике освоили необходимые навыки помощи маломобильным гражданам.

Кандидатами в депутаты Минского областного Совета зарегистрированы 153 человека. 47 из них женщины. Сейчас идет период агитации. Напомним, выборы в местные Советы назначены на 18 февраля. Для голосования в центральном регионе организована почти тысяча участков.

  

Теги: Выборы 2018

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