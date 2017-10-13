На учения по реагированию на радиационные аварии в Беларусь приглашены ряд международных организаций

12 Октября 2017 13:00

На учения по реагированию на радиационные аварии в Беларусь приглашены компетентные ведомства всех стран-соседей, а также ряд международных организаций. Среди них - МАГАТЭ и ОДКБ. Практические мероприятия командно-штабного учения пройдут в разных районах страны и на двух погранпереходах. Активная фаза учения состоится 19 октября в Гродненской области в Островецком районе.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Беларуси: "Цель учения - проверить готовность национальной системы оперативного реагирования и адаптировать национальный план защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, будет детально изучен ряд других вопросов, включая взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями".

МИД Беларуси прокомментировало также активное обсуждение в литовских СМИ намерения Вильнюса отказаться от участия в программах ЕС по оказанию технической помощи нашей стране в области ядерной безопасности. Внешнеполитическое ведомство отметило, что состав формируется Европейским союзом. И эти эксперты подписывают стандарты, принятые в ЕС, МАГАТЭ, других международных организациях, обязательства о конфиденциальности.