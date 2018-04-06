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Политика
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На СМИД СНГ глава МИД Беларуси предложил обсудить вопросы, затрагивающие интересы региона
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6 Апреля 2018 13:02

На СМИД СНГ глава МИД Беларуси предложил обсудить вопросы, затрагивающие интересы региона

Для обсуждения ключевых международных проблем главы внешнеполитических ведомств СНГ переместились в "Президент-Отель". Глава МИД Беларуси предложил коллегам обсудить вопросы, которые затрагивают интересы региона. Владимир Макей также подчеркнул, что эта встреча - подготовительный этап к предстоящему заседанию Совета глав государств Содружества.  

  

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