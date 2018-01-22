На этой неделе в Беларуси начался очередной этап местных выборов - агитация

21 Января 2018 21:37

До него дошли не все претенденты на депутатский мандат. Напомним, изначально участвовать в электоральной гонке решили более 22 500 человек. Однако свыше 11 % из них получили отказ. И это только данные по Минску и областным советам. Окончательное число зарегистрированных кандидатов с учетом сельских округов станет известно в начале следующей недели.

По-прежнему самый большой конкурс - в Минский городской совет: за одно кресло борются более четырех человек. На уровне областей - конкурс в среднем около двух претендентов на депутатский мандат. Все, кто прошел проверку, получили удостоверения кандидатов и теперь могут делиться с избирателями своими программами, выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты. Где именно можно организовывать такие встречи, решает местная власть.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Это решение исполкомов. Они размещены на информационных стендах исполкомов, и там перечислены места, где можно проводить предвыборные встречи. Некоторые исполнительные органы поосторожничали, отвели недостаточно мест, мы везде рекомендовали поправить это положение, чтобы кандидаты могли проводить агитацию достаточно свободно. Я думаю, избиратели сами увидят эти пикеты, в основном у торговых центров. Где ходят избиратели, там и пикеты обычно. Кроме этого, будут проходить встречи, как правило, в небольших залах, раньше их называли красными уголками, в ЖЭСах".

Уже с завтрашнего дня кандидаты начнут бороться за голоса избирателей в радиоэфире. Каждому претенденту на депутатское кресло выделят минимум 3 бесплатные минуты. Выступления будут в записи по будням с 6 вечера, вплоть до старта досрочного голосования 13 февраля. Основной же день, напомним, 18 февраля.