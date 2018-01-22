Минск рассчитывает на дальнейшее тесное сотрудничество с ПА ОБСЕ

22 Января 2018 15:06

ОБСЕ для Беларуси остается важным партнером по многим вопросам международной повестки. При этом официальный Минск рассчитывает на дальнейшее тесное сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Сегодня об этом заявил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко на встрече со специальным представителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Беларусь - активная участница организации. Отмечен значимый вклад нашей страны в работу Парламентской ассамблеи, в частности, высокий уровень проведения летней сессии в Минске. Владимир Андрейченко подчеркнул, что на повестке практически всех заседаний ассамблеи - резолюции, подготовленные белорусской стороной. Ближайшие встречи также не станут исключением.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Самое главное, что все резолюции, которые предлагает Беларусь, носят объединительный характер. Они не направлены против кого-то, они направлены именно на укрепление доверия, развитие многостороннего диалога. Все это делается во имя стабильности, во имя мира. Сегодня наша делегация также готовится принять участие в весенней сессии в Вене и летней сессии в Берлине. Мы опять готовим резолюцию. Она направлена на борьбу с терроризмом, а также в сфере кибербезопасности".

Кент Харстед дал высокую оценку активной работе белорусских коллег, отметив, что вклад Беларуси важен не только с точки зрения количества, но и качества инициатив. В дальнейшем продвижении сотрудничества с ОБСЕ будет представлено и экономическое измерение: в статусе спецпредставителя Кенд Харстед посетит индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, а также Белорусскую торгово-промышленную палату.