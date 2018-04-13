Минск и Лиссабон стали ближе в политике и экономике

12 Апреля 2018 21:17

В столице Португалии прошли двусторонние межмидовские консультации. Как отметил замглавы МИД нашей страны Олег Кравченко, переговоры позволили заложить правовой фундамент для развития экономических связей и политического взаимодействия.

Итогом консультаций стало подписание двух документов – межправительственного соглашения о сотрудничестве и договоренности между министерствами иностранных дел о проведении политических консультаций.