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Минск и Лиссабон стали ближе в политике и экономике
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12 Апреля 2018 21:17

Минск и Лиссабон стали ближе в политике и экономике

В столице Португалии прошли двусторонние межмидовские консультации. Как отметил замглавы МИД нашей страны Олег Кравченко, переговоры позволили заложить правовой фундамент для развития экономических связей и политического взаимодействия.

Итогом консультаций стало подписание двух документов – межправительственного соглашения о сотрудничестве и договоренности между министерствами иностранных дел о проведении политических консультаций.

  

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