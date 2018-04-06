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Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сегодня посетит Беларусь
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5 Апреля 2018 07:00

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сегодня посетит Беларусь

Это первый визит китайского чиновника в нашу страну после его недавнего назначения на должность. В Минске высокий гость встретится с руководством оборонного ведомства Беларуси, также запланирована серия переговоров. Вэй Фэнхэ обсудит с белорусскими коллегами развитие отношений, сотрудничество в военной сфере и ситуацию в регионе и мире.
  

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