М. Сайдик: Число случаев нарушения режима тишины значительно сократилось

11 Июля 2018

Количество случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины значительно сократилось. Заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, с 1 июля в Донбассе было объявлено так называемое хлебное перемирие. По данным подгруппы по безопасности, интенсивность взаимных обстрелов снизилась на 80%. Впрочем, Мартин Сайдик констатировал, что в последние дни ситуация вновь начинает обостряться.

Также сегодня стало известно, что Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввел санкции в отношении ряда российских издательств. Причина - "выпуск антиукраинской литературы" и "разжигание вражды". В черный список в числе прочих попали книги Эдуарда Лимонова, Захара Прилепина и Александра Дугина. Ранее официальный Киев ввел санкции в отношении информагентства "Россия сегодня" и заблокировал доступ к ряду интернет-ресурсов.

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