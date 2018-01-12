12 Января 2018 12:00

Избиркомы по всей стране приступили к проверке документов выдвиженцев на выборы в местные Советы депутатов.

Под пристальным контролем в первую очередь декларации о доходах и подписные листы. Кто продолжит борьбу за депутатский мандат, станет известно 18 января. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала глава Центризбиркома. По словам Лидии Ермошиной, высокая конкуренция в Минске - более 6 человек на место. Однако в некоторых регионах ситуация противоположная. Так, более 50 % округов на Гродненщине безальтернативные. Значит, там будет всего по одному кандидату в депутаты. Этот регион на первом же этапе кампании не проявлял активности, хотя отказов в регистрации инициативных групп там не было. Пассивны в нынешней предвыборной гонке также жители Витебской и Брестской областей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Если говорят о том, что нет конкурса, здесь надо ругать только себя. Там, где (назовем вещи своими именами) власть попросила кого-либо выдвинуться, помогла, может, группу помогла сформировать, там есть кандидат, а если бы и этого не было сделано, я боюсь, что у нас были бы округа, где вообще не было бы ни одного претендента. У нас такое потребительское отношение: с одной стороны, у нас население требует дать хороших депутатов, но хорошие депутаты не из-за границы приезжают, они живут среди нас с вами. Выдвигайтесь сами, выдвигайте тех хороших людей, которых вы знаете. Просто многие не хотят работать, не хотят работать бесплатно".

О том, кто и зачем идет на выборы, будут ли жизнеспособны местные выборы без участия в них трудовых коллективов и какая предвыборная гонка может начаться уже в следующем году, - подробности в воскресенье в программе "Главный эфир".