Контактная группа по Украине сегодня проведет встречу после нормандских переговоров

Ранее главы МИД "нормандской четверки" сообщили, что провели «очень конструктивный» диалог по ситуации в Донбассе и договорились по ряду важных пунктов мирного урегулирования. Министры иностранных дел Франции и Германии, России и Украины на встрече в Берлине обсуждали тему возможной миссии ООН в Донбассе, а также гуманитарную проблематику. Темой для обсуждения стало выполнение формулы Штайнмайера и вопросы безопасности.