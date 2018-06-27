Контактная группа по Украине сегодня проведет встречу после нормандских переговоров

27 Июня 2018

Ранее главы МИД "нормандской четверки" сообщили, что провели «очень конструктивный» диалог по ситуации в Донбассе и договорились по ряду важных пунктов мирного урегулирования. Министры иностранных дел Франции и Германии, России и Украины на встрече в Берлине обсуждали тему возможной миссии ООН в Донбассе, а также гуманитарную проблематику. Темой для обсуждения стало выполнение формулы Штайнмайера и вопросы безопасности. 

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