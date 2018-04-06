Конференция по международной безопасности проходит сегодня в Москве

4 Апреля 2018 15:07

Сегодня в российской столице в седьмой раз проходит конференция по международной безопасности. В этом году участвуют министры обороны, военные эксперты и представители ООН, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ из 95-ти стран. Нашу делегацию возглавляет министр обороны. Как отмечено, сегодня складывается непростая ситуация в Европе: НАТО усиливает свое военное присутствие в Польше и странах Балтии. И, как отметил Андрей Равков, общаясь с журналистами, участие в подобных конференциях - это хорошая возможность поднять вопросы, которые в первую очередь касаются Восточноевропейского региона.

Андрей Равков, Министр обороны Беларуси: "Говорим о тех проблемах, которые в первую очередь касаются Беларуси и в рамках Союзного государства с Россией, и в рамках нахождения нас в центре Европы. Ищем пути решения этих проблем, ищем точки соприкосновения, ищем те контакты, которые позволят нам укреплять обороноспособность страны и союзного государства".

Также речь шла о белорусско-китайском военном сотрудничестве. Завтра нашу страну с официальным визитом посетит министр обороны Китая. И как отметил Андрей Равков, наши страны - стратегические партнеры в военной сфере.