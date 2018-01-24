Кент Харстед: Минск зарекомендовал себя в качестве надежной переговорной площадки

23 Января 2018 21:05

Минск зарекомендовал себя в качестве надежной переговорной площадки по самым важным вопросам, в том числе, которые касаются региональной безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил спецпредставитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед.

Кент Харстед, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе: "Мы очень хорошо понимаем стремления Беларуси и поддерживаем инициативы, которые ваша страна выдвигает в рамках ОБСЕ. Это очень позитивный момент. Что касается минской площадки по урегулированию конфликта на востоке Украины, тут я могу с уверенностью сказать, что это очень важный момент для Беларуси. А ведь есть еще и вопрос урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Минск зарекомендовал себя в качестве надежной переговорной площадки по вопросам подобного характера. И я лично очень поощряю появление новых инициатив в данной области".

Вклад Беларуси в стабильность и безопасность в регионе. Какова роль Минска в установлении взаимосвязей между разными точками континента? А также главные инициативы нашей страны в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Подробнее об этом - в полной версии интервью Кента Харстеда. В это воскресенье в "Главном эфире".