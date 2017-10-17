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Казахстан будет председательствовать в ОДКБ в 2018 году
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17 Октября 2017 13:05

Казахстан будет председательствовать в ОДКБ в 2018 году

Об этом сегодня стало известно на заседании организации в Минске. Также во время форума рассмотрели вопросы проведения совместных тактико-специальных учений, перспективы сотрудничества с международными организациями.

  

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