Главная>>Политика>>Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси выдвинуты 22 тысячи 700 человек
Политика
RSS
Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси выдвинуты 22 тысячи 700 человек
Скачать Поделиться

12 Января 2018 08:02

Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси выдвинуты 22 тысячи 700 человек

Наибольшая политическая активность наблюдается в столице - на один округ в среднем по 6 претендентов. После регистрации кандидаты начнут агитацию. Напомним, местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13-го по 17-е.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =