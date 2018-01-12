Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси выдвинуты 22 тысячи 700 человек

12 Января 2018 08:02

Наибольшая политическая активность наблюдается в столице - на один округ в среднем по 6 претендентов. После регистрации кандидаты начнут агитацию. Напомним, местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13-го по 17-е.