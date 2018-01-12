Политика
12 Января 2018 08:02
Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси выдвинуты 22 тысячи 700 человек
Наибольшая политическая активность наблюдается в столице - на один округ в среднем по 6 претендентов. После регистрации кандидаты начнут агитацию. Напомним, местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13-го по 17-е.
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