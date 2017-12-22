Избиркомы аккредитовали уже 1 480 наблюдателей на выборах депутатов местных Советов

22 Декабря 2017 07:03

Территориальные и окружные избирательные комиссии аккредитовали уже 1 480 наблюдателей на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва.

Такие данные размещены на сайте ЦИК. Выдвижение кандидатов в депутаты от политических партий и от трудовых коллективов продлится до 8 января. Сбор подписей в поддержку претендентов на депутатский пост проводит инициативная группа. Их регистрация начнется с 9 января.