Избирательные комиссии в Беларуси завершили прием документов от кандидатов в депутаты

8 Января 2018 19:01

Избирательные комиссии в Беларуси сегодня завершили прием документов от кандидатов в депутаты, которые намерены баллотироваться в местные Советы.

8 января – последний день, когда выдвиженец или его представители должны были предоставить в территориальную, окружную комиссию документы, необходимые для регистрации. К слову, на предстоящих местных выборах 18 февраля, по комментариям экспертов, увеличится и число самих избирателей.

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов:

"У нас появился дополнительный избиратель. Это граждане РФ, которые имеют вид на жительство, проживают в Республике Беларусь, здесь работают, поэтому они дополнительно дадут некий плюс. Какой это плюс, мы все это увидим, когда будут окончательно выверены списки".

Сегодня в Минске обсудили, как привлечь белорусов на избирательные участки, и презентовали мобильное приложение, которое не только поможет найти номер избирательного участка, но и проложит к нему маршрут. Также Центр социологических и политических исследований при БГУ проведет опрос об актуальных проблемах, в решении которые жители Центрального района рассчитывают на помощь будущих депутатов.

Уже завтра члены комиссий начнут проверку и последующую регистрацию кандидатов в местные Советы депутатов. Регистрация продлится до 18 января. Затем стартует предвыборная агитация, которая пройдет до 17 февраля включительно. На следующий день, 18 февраля, состоятся местные выборы. В общей сложности будет распределено чуть более 18 тысяч мандатов.