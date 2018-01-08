Избирательные комиссии завершили прием документов от кандидатов в депутаты в местные Советы

8 Января 2018 18:01

В столице на один мандат претендуют от пяти до семи человек. В Центральном районе сегодня обсудили, как побудить жителей отдать свой голос за того или иного кандидата. Одна из инициатив - мобильное приложение, которое не только поможет найти номер избирательного участка, но и проложит к нему маршрут. Также Центр социологических и политических исследований при БГУ проведет опрос: жители Центрального района определят проблемы, в решении которых они рассчитывают на помощь будущих депутатов. Всего же избирателям предлагают 6 инициатив.

Завтра избирательные комиссии начнут проверку и регистрацию кандидатов в местные Советы депутатов. Она продолжится до 18 января. Затем стартует предвыборная агитация, которая пройдет до 17 февраля включительно. На следующий день, 18 февраля, пройдут выборы в местные Советы. В столице мандаты получат 57 депутатов.