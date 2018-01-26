28 Января 2018 21:20

В целом разговор получился насыщенным. Было что обсудить - широкий круг вопросов по избирательным процессам, совершенствованию законодательства. Говорили и о взаимодействии по линии ОБСЕ, в том числе вовлеченности Беларуси в рамках минских переговоров и минских соглашений. Что еще обсуждалось во время визита в Минск? Как оценивают в ОБСЕ белорусскую инициативу "Хельсинки-2"? И какой вклад Беларуси в безопасность и стабильность в регионе? Об этом - в интервью Кента Харстеда "Главному эфиру".