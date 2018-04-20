Гендиректор Совета Европы по вопросам демократии Снежана Самарджич-Маркович впервые посетила Беларусь

20 Апреля 2018 07:11

Гостья встретилась с ректором Академии управления при Президенте Маратом Жилинским. На встрече обсудили участие нашей страны в Болонском процессе и сотрудничество по другим направлениям. Также состоялся круглый стол с представителями министерств и ведомств, вузов и культурных фондов Беларуси.

Снежана Самарджич-Маркович, гендиректор генерального директората по вопросам демократии Совета Европы: "Европейская культурная конвенция включает в себя 50 стран. Она - тот мост, который соединяет самые разные национальные культуры во всем их разнообразии. Наши акценты - сохранение и приумножение культурного наследия каждой отдельной страны, а также раскрытие общей между странами европейской идентичности.

Главные темы, которые звучат в контексте конвенции, - это культура, образование, молодежная тематика и спорт. С представителями власти вашей страны мы обсуждаем возможности дальнейшего диалога в этих направлениях, диалога, который налажен и действует вот уже 25 лет".

Европейская культурная конвенция принята в 1954 году в Париже для развития взаимопонимания между народами Европы. Беларусь присоединилась к этому формату 25 лет назад.